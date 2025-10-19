HABER

Diyarbakır'da 9 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da 9 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, öndeki aracın ani fren yapması sonucu arkadan gelen araçlar peş peşe birbirlerine çarptı. 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

