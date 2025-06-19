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Diyarbakır'da alev alan saman yüklü kamyon, akaryakıt istasyonuna girdi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kamyon sürücüsü, alev alan saman balyalarıyla akaryakıt istasyonuna girdi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Diyarbakır'da alev alan saman yüklü kamyon, akaryakıt istasyonuna girdi

Kasımlı Mahallesi'nde dün, kamyona yüklü saman balyalarından alevler yükseldiğini gören sürücü, aracı yol üzerindeki akaryakıt istasyonunun olduğu alana çekti. Sürücü, daha sonra kamyonu tarlada güvenli bir alana sürdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan, yangın anı istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün manevralar yaparak saman balyalarını düşürmeye çalıştığı, alev topuna dönen saman balyalarıyla istasyona girdiği görülmekte. Facianın eşiğinden dönüldüğü anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır
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