Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Karahan Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...