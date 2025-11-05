HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Karahan Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı 1

KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

05 Kasım 2025
05 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sındırgı "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiSındırgı "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi
Parkta alkol alıp sızan şahıs hastanelik olduParkta alkol alıp sızan şahıs hastanelik oldu
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga arazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.