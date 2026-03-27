Diyarbakır'da aşırı yağışlar sonrası suyun geri çekilmesiyle balıklar telef oldu

Kentte uzun süre aralıklarla etkili olan yağışlar, su kaynaklarında su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Devegeçidi Köprüsü mevkisindeki derede su seviyesi yükseldi. Buradaki su seviyesi normal seviyesine gelince kıyada çok sayıda telef olmuş balık görüldü.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Tarık Çiçek, balık teleflerinin ani yükselen ve daha sonra su seviyesinin düşmesine bağlı olduğunu değerlendirdi.

