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  4. Diyarbakır’da bayram ziyareti acıya dönüştü! 21 aylık Celal bebeğe otomobil çarptı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Diyarbakır’da bayram ziyareti acıya dönüştü! 21 aylık Celal bebeğe otomobil çarptı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
31.03.2025 11:43
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, bayram ziyaretine gelen 21 aylık Celal bebek, talihsiz bir kazada yaşamını yitirdi. Otomobilden indikten sonra aracın arkasına doğru yönelen minik Celal’e, manevra yapan araç çarptı. Ağır yaralanan bebek, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır’da bayram ziyareti acıya dönüştü! 21 aylık Celal bebeğe otomobil çarptı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kaza, dün sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte bayram ziyareti için mahalleye gelen 21 aylık Celal Aydemir, iddiaya göre otomobilden inerek arka tarafa doğru geçti.

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Bu sırada sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, Celal bebeğe çarptı. Celal bebek ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal bebek, hayatını kaybetti.

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Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Celal bebeğin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Üçtepe Mahallesi'nde aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Diyarbakır Otomobil bebek bayram
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