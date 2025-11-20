Diyarbakır'da binada yangın: 8 kişi dumandan etkilendi

Kaynartepe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın dolayısıyla oluşan yoğun dumandan üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri, ekiplerin müdahalesiyle binadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır