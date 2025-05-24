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Diyarbakır'da bir esnaf 2 yıldır kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğruyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir esnaf, 2 yıldır kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğruyor.

Diyarbakır'da bir esnaf 2 yıldır kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğruyor

Edinilen bilgilere göre, 2023 yılında yaşanan bir olay nedeniyle şüphelilerin belirlenmesi için Z.G'ye ait dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarını polis aldı. Z.G, o günden sonra torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının hedefi haline gelerek 10 kez silahlı saldırıya uğradığını ileri sürdü. Z.G., bugün ise ilçenin Kaynartepe Mahallesi'nde tekrar silahlı saldırıya maruz kalarak kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır
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