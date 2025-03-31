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Diyarbakır’da bir kadın evinde ölü bulundu

31.03.2025 18:16
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulunurken, kocası gözaltına alındı.

Diyarbakır’da bir kadın evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 35. Sokak'ta oturan Dilan Aslan’ın (37) kocası polis merkezine başvurarak eşinin intihar ettiğini ileri sürdü.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Eve giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Aslan’ı ölü buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Aslan’ın silahla ateş açılması sonucu öldüğü belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Aslan’ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan kadının kocasının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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