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Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı

Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile icra operasyonlar icra edildiği belirtildi. Açıklamada, aralarında kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 2 yıl altı ila 20 yıl arasında hapis cezası bulunan 87 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır
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