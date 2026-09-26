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Diyarbakır’da devrilen otomobildeki 4’ü çocuk, 9 kişi yaralandı

Diyarbakır’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Diyarbakır’da devrilen otomobildeki 4’ü çocuk, 9 kişi yaralandı

Kaza, Diyarbakır-Bingöl kara yolu Fisovası mevkisinde meydana geldi. T.Z.'nin kontrolünü yitirdiği 54 DV 412 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.A., N.A., S.A., N.A., M.A. (5), E.A. (3), Y.A. (4) ve Ö.A. (1) yaralandı.

Diyarbakır’da devrilen otomobildeki 4’ü çocuk, 9 kişi yaralandı 1

KAZADA YARALANAN 4’Ü ÇOCUK, 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır’da devrilen otomobildeki 4’ü çocuk, 9 kişi yaralandı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza
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