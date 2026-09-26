Muğla'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Menteşe Çocuk Bilim Parkı'nın arkasındaki alanda düzenlenen etkinlikte çocuklar, farklı renk ve tasarımlardaki uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

Etkinliğin konuğu uçurtma sanatçısı Zahit Mungan'ın tasarladığı uçurtmalar ilgi çekti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Mungan ile birlikte Atatürk silüetli uçurtmayı uçurdu. Uçurtmanın gökyüzünde süzülmesi çocuklar ve ailelerden ilgi gördü.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, burada yaptığı konuşmada, uçurtmanın çocukluk döneminin güzel hatıralarından olduğunu belirterek, çocukların mutluluğunun kendileri için önemini vurguladı.

Uçurtma sanatçısı Zahit Mungan'a teşekkür eden Aras, çocukların birlikte üretip eğlenebileceği etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Zahit Mungan, yarın Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde 7-16 yaş grubundaki çocuklara yönelik ücretsiz uçurtma yapım atölyesi düzenleyecek.

4 seansta gerçekleştirilecek atölyede çocuklar kendi uçurtmalarını tasarlayıp yapacak.

Kaynak: AA