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Tayland'ın başkenti Bangkok'taki 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, etkili olan şiddetli yağışlar başkentin çeşitli bölgelerinde sellere yol açtı.

Özellikle Bangkok'un doğu kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle kanallar tamamen doldu ve ana yollar su altında kaldı.

Tayland ın başkenti Bangkok taki 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi 1

Sellerin yol açtığı hasar ve günlük yaşamda meydana gelen ciddi aksamalar nedeniyle ülkenin 50 bölgesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi.

Bangkok Büyükşehir Yönetimi (BMA) kararın selden etkilenen bölgelerde daha hızlı ve koordineli müdahalede bulunulmasını sağlamak amacıyla alındığını ifade etti.
Tayland ın başkenti Bangkok taki 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi 2

YAĞIŞLARIN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Yetkililer, kanalların yakınında yaşayanların risk altında olduğunu belirterek, yağışların devam etme ihtimaline karşı bölge sakinlerine değerli eşyalarını ve araçlarını yüksek yerlere taşımaları çağrısında bulundu.

Tayland ın başkenti Bangkok taki 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi 3
Selden etkilenen bölgelerde yatalak hastaların hastanelere nakledileceğini bildiren yetkililer, evlerinden ayrılmak zorunda kalanların BMA'ya bağlı okullara yerleştirilebileceğini ifade etti.

Ülkede, şiddetli yağışların 27 Eylül'e kadar devam etmesinin bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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