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Söke'deki kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Söke'deki kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

Kaza, Kuşadası-Söke Karayolu Granta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası’ndan Söke yönüne seyir halinde olan R.U. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan bir benzin istasyonunun istinat duvarına çarptı.

Söke deki kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı 1

AYDIN'DAKİ KAZA KAMERALARA YANSIDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin bir anda duvara çarparak savrulması ve yan yatması yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza
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