Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Ergani ve Bismil İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, bazı şüphelilerin ikametlerinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğunun öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Ergani'de S.Z, S.Ş. ve M.Ş. ile Bismil'de C.S.K, A.D. ve A.D'nin ikametlerinde yapılan aramada, 7 uzun namlulu silah, 2 bin 208 fişek ve 8 şarjör bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır