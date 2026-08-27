Diyarbakır'da eşini silahla öldüren şahıs tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, E.A.'nın (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Akdemir'i (33) İstasyon Caddesi'ndeki Sümer Park'ta buluştuktan sonra tabanca ile öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ: TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

YARALI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

E.A, merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Park'ta görüştüğü boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir'in kucağından kızını zorla almaya çalışmış, buna direnen karısını silahla yaralamış; Akdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır