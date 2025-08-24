HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır'da feci kaza! Yaralılar var

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da feci kaza! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Kamışlı Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen ve plakalı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan H.A. (63), V.Ö. (52), N.Ö. (45), M.E.A. (22), Y.Ö. (16) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İletişim Başkanı Duran'dan Mavi Vatan paylaşımıİletişim Başkanı Duran'dan Mavi Vatan paylaşımı
Meteoroloji duyurdu: Bu hafta serinleyeceğiz!Meteoroloji duyurdu: Bu hafta serinleyeceğiz!

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayserispor taraftarlarından Galatasaray'a çirkin saldırı...

Kayserispor taraftarlarından Galatasaray'a çirkin saldırı...

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

Düzce'deki lisenin kurallar listesi gündem oldu! "Kız öğrenci gerekiyorsa ayakta gidecek"

Düzce'deki lisenin kurallar listesi gündem oldu! "Kız öğrenci gerekiyorsa ayakta gidecek"

Nükleer santrale İHA'lı saldırı: Nükleer sızıntı var mı? Rusya'dan açıklama

Nükleer santrale İHA'lı saldırı: Nükleer sızıntı var mı? Rusya'dan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.