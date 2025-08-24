Diyarbakır'da feci kaza! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Kamışlı Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen ve plakalı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan H.A. (63), V.Ö. (52), N.Ö. (45), M.E.A. (22), Y.Ö. (16) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

