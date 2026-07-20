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Diyarbakır'da görülen etçil çekirgeler boyutlarıyla dikkat çekti

Diyarbakır'ın Çermik ilçe kırsalında boyutlarıyla dikkat çeken etçil çekirgeler görüldü.

Diyarbakır'da görülen etçil çekirgeler boyutlarıyla dikkat çekti

İlçenin Kral Yolu mevkiinin farklı noktalarında dev etçil çekirgeler görüldü. Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan, Latince ismi "Saga ephippigera" olan, büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge kimi zaman da yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde de görülmesiyle biliniyor.

Diyarbakır da görülen etçil çekirgeler boyutlarıyla dikkat çekti 1

ETCİL ÇEKİRGERİN BOYUTU DİKKAT ÇEKTİ

Kral Yolu'nda gezide olan kokartlı tur rehberi Mehmet Musa, daha önce hiç karşılaşmadığı dev etçil çekirgeleri burada gördüğünü, çok farklı olduğunu ifade etti.

Diyarbakır da görülen etçil çekirgeler boyutlarıyla dikkat çekti 2

Prof. Dr. Ali Satar ise etçil çekirgelerin boylarının 25 santimetreye kadar olabildiğini, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve diğer bölgelerin yüksek rakımlı yerlerinde yaşadığını söyledi.

Diyarbakır da görülen etçil çekirgeler boyutlarıyla dikkat çekti 3

"İNSANA, TARIMA BİR ZARARI YOK"

Bunların tamamen zararsız olduğuna dikkat çeken Satar, "İnsana, tarıma bir zararı yok. Tarıma faydası var. Çünkü zararlı böcekleri yediği için bu etçil çekirgelerin tarıma faydası çok. Dolayısıyla bunları korumamız lazım" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır çekirge
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