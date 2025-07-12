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Diyarbakır'da ihbara giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı

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Diyarbakır’da, aile içi şiddet ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 3 polis memuru yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Emek Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aile içi şiddet ihbarı üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır da ihbara giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı 1

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Evdekilerden M.T., zili çalan polis ekiplerine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açtı.

Diyarbakır da ihbara giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı 2

3 POLİS YARALANDI

Olayda 3 polis memuru yaralanırken, adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diyarbakır da ihbara giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı 3

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır da ihbara giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı 4

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır da ihbara giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı 5

Diyarbakır da ihbara giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı 6

Diyarbakır da ihbara giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı 7

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Diyarbakır
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