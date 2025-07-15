Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Yukarı Balcılar Mahallesi’nde medyana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazada, otomobillerde bulunan Y.Ö., Z.Ö., G.A., İ.A. ile P.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(DHA)

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