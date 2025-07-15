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Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Yukarı Balcılar Mahallesi’nde medyana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 i ağır 5 yaralı 1

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazada, otomobillerde bulunan Y.Ö., Z.Ö., G.A., İ.A. ile P.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 i ağır 5 yaralı 2

YARALILARDAN BİRİNİN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(DHA)

15 Temmuz 2025
15 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Bismil kaza
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