Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde eylül ayında kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alınırken, 1 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet tabanca, 239 adet fişek, 5 adet şarjör, 600 adet silah malzemesi, 76 adet cep telefonu 75 bin 23 paket sigara, 89 adet elektronik sigara, 510 paket elektronik sigara kiti, 50 bin 600 adet makaron, 2 bin 690 adet puro, 192 bin 960 yaprak sigara kağıdı ve filtresi, 180 bin lira para, 5 pos cihazı ve 100 adet ayakkabı ele geçirildi. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 49’u polis ve savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

