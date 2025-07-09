Diyarbakır’da kadınlara yönelik mesleki kurslar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK), kadınlara kuaförlük kursları ile hem mesleki beceri kazandırıyor hem de dar gelirli kesimlere hizmet sunulmasını sağlıyor. Göletli Park ve Sümerpark’ta düzenlenen kuaförlük kursunda 34 kadın, saç kesimi, boyama, şekillendirme, makyaj ve kişisel bakım konularında eğitim alıyor. 15 Aralık 2024’te başlayan eğitim programı temmuz ayına kadar devam etti. Temmuz ayının ikinci haftasından itibaren ise yeni başvurular alınarak kursların sürdürülmesi planlanıyor.

Eğitim gören kursiyerler, saha çalışmaları kapsamında dar gelirli kadınlara ücretsiz kuaförlük hizmeti sunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda, Benusen Kadın Yaşam Merkezi ile Kayapınar Kadın Yaşam Merkezi’nde toplam 110 kadına kişisel bakım hizmeti verildi. DİSMEK bünyesindeki kursiyerler, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile yürütülen ortak çalışmalarla engellilere de kişisel bakım hizmeti sunuyor. Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mola Evi’nde saç kesimi ve şekillendirme gibi uygulamalar yapılıyor.

(İHA)