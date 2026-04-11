Diyarbakır'da kahreden haber! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki çocuk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da kahreden haber! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Cumhuriyet İlköğretim okulu 1/A sınıfı öğrencisi Eylül Karadağ (6), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Küçük çocuğun ölümü, ailesini ve sınıf arkadaşlarını yasa boğdu.

"KELİMELER KİFAYETSİZ, ACILAR TARİFSİZ"

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Ömer İpek, "Kelimeler kifayetsiz, acılar tarifsiz, üzgünüz" dedi.

Diyarbakır da kahreden haber! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 1

Eylül Karadağ'ın cenazesi Çermik'te okul arkadaşları, öğretmenleri, ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

