Diyarbakır’da kar yağışı yeniden başladı

Diyarbakır’da son yılların en soğuk kış mevsimi yaşanıyor. Diyarbakır’da birkaç gün süren güneşli havanın ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerin bazı kırsal yollar kapanmış ve belediye ekiplerince iş makineleriyle açılmıştı.

Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarırken, kentte kar yağışının bugün ve yarın etkisini sürdüreceği belirtildi.

