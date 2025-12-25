Diyarbakır'da korkunç görüntü: Boş dairede kadın cesedi bulundu

Diyarbakır'da boş bir daire kadın cesedi bulundu. Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi olduğunu gördü.

İHBAR ÜZERİNE BOŞ DAİREDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 18 yaşındaki Sümeyye D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİ, KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Eşinin, dün Sümeyye D. ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

(AA)

