Diyarbakır'da korkunç olay! Kayınpederi, tartıştığı gelinini tabancayla öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada kayınpeder N.Y., gelini S.N.Y.'ye tabancayla ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Gelin yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.N.Y., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamadı. S.N.Y.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kayınpeder N.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır