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Diyarbakır'da korkunç olay! Kayınpederi, tartıştığı gelinini tabancayla öldürdü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde aile içerisinde yaşanan tartışmada kayınpeder N.Y.’nin tabancayla vurduğu gelini S.N.Y., hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da korkunç olay! Kayınpederi, tartıştığı gelinini tabancayla öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada kayınpeder N.Y., gelini S.N.Y.'ye tabancayla ateş etti.

Diyarbakır da korkunç olay! Kayınpederi, tartıştığı gelinini tabancayla öldürdü 1

GÖZALTINA ALINDI

Gelin yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.N.Y., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamadı. S.N.Y.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kayınpeder N.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır
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