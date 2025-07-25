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Diyarbakır'da korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var: Bir ihtimal üzerinde duruluyor

Diyarbakır'da gece vakti korkutan bir olay yaşandı. Petrol sondaj kuyusunda patlama meydana gelmesi sonucu 2’si ağır şekilde olmak üzere 7 işçi yaralandı. Adeta geceyi aydınlatan alevler ekiplerce kontrol altına alındı.

Diyarbakır'da korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var: Bir ihtimal üzerinde duruluyor

Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan TPAO’ya ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Diyarbakır da korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var: Bir ihtimal üzerinde duruluyor 1

7 İŞÇİ YARALANDI

Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, 7 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Diyarbakır da korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var: Bir ihtimal üzerinde duruluyor 2

Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Diyarbakır da korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var: Bir ihtimal üzerinde duruluyor 3

PATLAMA NEDEN OLDU?

İlk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Diyarbakır da korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var: Bir ihtimal üzerinde duruluyor 4

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Diyarbakır da korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var: Bir ihtimal üzerinde duruluyor 5
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Diyarbakır
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