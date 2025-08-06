Diyarbakır’da korucu cinayeti! 15 yaşındaki çocuk gözünü bile kırpmadı... 5 gün kala işlenen cinayet ekipleri şüpheye düşürdü

Diyarbakır’da geçen yıl yaşanan bir cinayet, uyuşturucu dosyasıyla bağlantısı ve failiyle gündem yarattı. Eski köy korucusu Yüksel Bayrak, ailesiyle birlikte akraba ziyaretinden dönerken sokak ortasında öldürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan cinayet görüntüleri, pusu kuran kişinin 15 yaşındaki bir çocuk olduğunu ortaya koydu.

ARKASINDAN SESSİZCE YAKLAŞTI, TETİĞİ ÇEKTİ

Ekol TV'den Burak Emek'in haberine göre; olay gecesi Bayrak, eşi ve yeğenleriyle birlikte evine dönüyordu. Ancak onu evine değil, tuzağa götüren adımlar atılmıştı.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI, AMA DURMADI

15 yaşındaki çocuk, halasının eşine arkasından sessizce yaklaştı. Ense hizasına kadar geldiği anda silahına sarıldı, ancak ilk tetiği çektiğinde silah tutukluk yaptı. İkinci kez ateş ettiğinde Bayrak başından vurularak yere yığıldı.

HALA YEĞENİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI AMA BAŞARILI OLAMADI

Bayrak’ın eşi de olan hala, cinayeti gözleri önünde izledi. Kocasının üzerine kurşun yağarken çırpınsa da engel olamadı. Zanlı, cinayetin ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Cinayetle ilgili detaylar ortaya çıktıkça, olayın aile içi bir hesaplaşmadan çok daha fazlası olduğu anlaşıldı.

Yüksel Bayrak, 24 sanıklı büyük bir uyuşturucu davasının en önemli tanıklarından biriydi. Üstelik dava dosyasının iddianamesi kabul edilmeden sadece 5 gün önce susturulmuştu.

"HALAMA KÖTÜ DAVRANDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM" DEDİ AMA...

Yakalanan 15 yaşındaki fail, emniyette verdiği ifadede davadan hiç bahsetmedi. “Halama kötü davrandığı için öldürdüm” dedi. Ancak güvenlik güçleri, bu açıklamadan tatmin olmadı ve cinayetin arkasında daha geniş bir yapılanma olduğundan şüphelendi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aralarında azmettiricilerin de bulunduğu 10 kişiyi tutukladı. Emniyet, cinayetin arkasındaki yapıyı şemayla çözümledi. Tutuklanan zanlılar, 31 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.