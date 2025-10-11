Diyarbakır'da 'Kültür Yolu Festivali' başladı

Dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin 4’üncüsü başladı. Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan Diyarbakır'da 9 gün sürecek festivalde, 51 noktada 350'ye yakın etkinlik yapılacak. Festival süresince, konserlerden tiyatroya, sergilerden söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar pek çok farklı etkinlik düzenlenecek.

Festivalin Sur ilçesinde İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlenen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Diyarbakır Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, kaymakamlar ve bazı siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

‘DİYARBAKIR ANADOLU VE MEZOPOTAMYA’NIN EN SEÇKİN VE EŞSİZ KÜLTÜREL MERKEZLERİNDENDİR’

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Diyarbakır’ın değerine değinerek, Fırat ve Dicle’nin kadim kolları arasında yer alan Diyarbakır, binlerce yıllık tarihi, kültürel mirası, zengin mutfağı ve misafirperver insanıyla Anadolu ve Mezopotamya’nın en seçkin ve eşsiz kültürel merkezlerinden biridir. Asurlulardan Osmanlı’ya uzanan 33 medeniyetin izlerini taşıyan şehir, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Surları ve Hevsel Bahçeleri ile kültürün ve sanatın yaşayan bir sembolüdür. Bugüne kadar, Diyarbakır’da kültürel mirasın korunması ve yaşatılması amacıyla çok sayıda restorasyon, proje ve kütüphane yatırımını hayata geçirdik. 2024 ve 2025 yıllarında Diyarbakır Surları 9’uncu Etap Restorasyonu, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Paşa Hamamı, Silvan Atatürk Evi, Saint George Kilisesi ve Çardaklı Hamamı gibi önemli restorasyon çalışmalarını gerçekleştirildik. Diyarbakır Cezaevi’nin müzeye dönüştürülmesi projesinin ilk etabını tamamladık 2’nci etabına başlamak için ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentin tarihsel zenginliğini gün yüzüne çıkarmak amacıyla Zerzevan Kalesi, İç Kale Artuklu Sarayı, Çayönü Tepesi, Eğil Kalesi’nde kazı ve restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Bu kapsamlı çalışmalar, Diyarbakır’ı kültür, sanat ve bilginin buluştuğu bir merkez haline getirmekte, şehrin turizm potansiyelini güçlendirerek ekonomik ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır” dedi.

‘FİLİSTİN MÜCADELESİNE SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE ETKİNLİKLER YER ALIYOR’

Etkinliklerde Filistin mücadelesine de yer verildiğini belirten Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, başta gençlerimiz olmak üzere, toplumun her kesiminin sanata erişimini desteklemek, kültür sanat altyapısını güçlendirmek ve mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu vizyonun en somut yansıması olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bugün kültür ve sanatı şehirle, insanla, geçmişle ve gelecekle buluşturan büyük bir kültür ve sanat hareketine dönüşmüştür. Beş yıl önce tek bir şehirde başlayan bu yolculuk, bugün 7 bölgeye yayılan, 20 şehri kapsayan ve milyonlarca insanı bir araya getiren dünyanın en büyük kültür festivali haline gelmiştir. Diyarbakır’da dördüncü kez düzenlenen festival kapsamında dokuz gün boyunca 344 etkinlik; konserler, sergiler, tiyatrolar, gastronomi buluşmaları, film gösterimleri ve çocuk atölyeleriyle şehir adeta bir kültür ve sanat merkezi olacak. Festival, şehrin dört bir yanına yayılarak toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirirken, iç turizmi canlandırmakta, tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkararak Diyarbakır’ın markalaşmasına katkı sunmaktadır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festival programında Filistin mücadelesine saygı duruşu niteliğinde etkinlikler yer alıyor. ‘Ben Yıkılmayacağım’ sergisi ve ‘Filistin Hakkında Konuşmalıyız’ tiyatro oyunu ile sanatın vicdanını ve insanlığın ortak değerlerini Diyarbakırlılarla buluşturuyoruz” diye konuştu.

‘BARIŞIN SESİ DİYARBAKIR’DAN YÜKSELİRSE, YANKISI DÜNYAYA UMUT TAŞIR’

Diyarbakır’dan tüm insanlığa barış ve huzur çağrısı yapan Yazgı, “Dünyada savaşlar, krizler, göçler ve iklim felaketleri yaşanırken; Türkiye, bu karanlık tabloda umudun, direncin ve barışın adresi olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın gurur duyacağı bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Kültürün ve sanatın birleştirici gücüne inanıyor, bu festivalleri barışa, kardeşliğe ve aydınlık yarınlara uzanan bir umut köprüsü olarak görüyoruz. Biz, nerede olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında durmayı imanımızın ve medeniyetimizin bir gereği olarak görüyoruz. Kültürün ve sanatın evrensel diliyle barışı, dayanışmayı ve umudu savunmaya, Filistin’in ve tüm mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz. Kültürün ve sanatın birleştirici gücüyle umudun, yaşamın ve aydınlığın sesi olmaya devam ediyor, Diyarbakır’dan tüm insanlığa barış ve huzur çağrısı yapıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, barışın sesi Diyarbakır’dan yükselirse, yankısı bütün bölgeye, bütün dünyaya umut taşır. Önümüzdeki dönemde yalnızca turizmi değil, doğayı, tarihi, kültürü ve insan emeğini bir bütün olarak yaşatan Türkiye hedefiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü bu toprakların her sesi, her rengi bizim ortak zenginliğimizdir. Geleceğimiz ise bu zenginliğe sahip çıktıkça daha da güçlenecektir. Bu vizyonun kalbinde yer alan Diyarbakır ise binlerce yıllık mirasını koruyarak sanatla, bilgiyle ve üretimle geleceğe yön veren, turizmin ve sürdürülebilir kalkınmanın öncü şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir” dedi.

‘BUGÜN İTİBARIYLA 1 MİLYON 200 BİNLERİ GEÇTİK’

Bu yıl Diyarbakır'ın turist sayısında artış olduğunu belirten Vali Murat Zorluoğlu ise şöyle konuştu“Kültürel ve sanatsal etkinliklerin iyileştirici, birleştirici ve umutları artıran özelliklerinden en çok bu şehrin çocuklarının ve gençlerinin yararlanacağına inanıyorum. Trabzon'da da hep söylerdim. Burada da söylemek istiyorum. Sıkıcı şehirler gelişemez. Özellikle turizm anlamında iddiası olan şehirlerin mutlaka daha cazip, daha çekici ve daha çok sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerle buluşan şehirler olması gerekiyor. Bu manada Diyarbakır da ciddi turizm potansiyeli taşıyan bir şehir. Uzun yıllar terörle ilgili sorunlar nedeniyle bu potansiyeli çok açığa çıkaramamış bir şehir. Ama bugün devletimizin, halkımızın da desteğiyle ortaya koyduğu büyük mücadele neticesinde artık Diyarbakır, çok şükür olaylarla, sansasyonel hadiselerle anılmıyor. Yatırımlarla, kültür sanat etkinlikleriyle, spordaki başarılarıyla, sanattaki başarılarıyla anılan bir şehir haline gelmeye başladı. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu yıl Diyarbakır'ın turist sayısında hatırı sayılır bir artış var. Bugün itibarıyla 1 milyon 200 binleri geçtik. İnşallah önümüzdeki birkaç ay zaten Diyarbakır'ın turizmde pik sezonu 1,5 milyon turisti 1 yıl boyunca Diyarbakır ağırlamış olacak. Önümüzdeki yıllar bu sayıların artacağını, katlanarak artacağını düşünüyorum.

