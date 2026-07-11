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Diyarbakır'da örtü yangını çıktı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında bir örtü yangını meydana geldi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Diyarbakır'da örtü yangını çıktı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin, alevlere müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır da örtü yangını çıktı 1

Tepebaşı Mahallesi ile Nohutlu ve Altıntaş mezraları arasındaki bölgede öğle saatlerinde yangın çıktı.

Diyarbakır da örtü yangını çıktı 2

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Diyarbakır da örtü yangını çıktı 3

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, çevredekilerin de desteğiyle yangını kontrol altına almak için başlattığı söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır Dicle İtfaiye
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