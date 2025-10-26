HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır’da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı; o anlar kamerada

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı; o anlar kamerada

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen ve sola dönüş yapan 56 KD 071 plakalı minibüs çarpıştı.

Diyarbakır’da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı; o anlar kamerada 1

BEBEK ARABALI KADIN SON ANDA KURTULDU

Kaldırımda bebek arabası ile ilerleyen bir yaya yön değiştirerek üzerine doğru gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

25 Ekim 2025
25 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: DHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstenen karar belli oldu! İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktıİstenen karar belli oldu! İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Mardin'de 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde ölü bulunduMardin'de 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Eşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Eşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Günlerdir uyutuluyor! Korkutan iddia sonrası açıklama geldi

Günlerdir uyutuluyor! Korkutan iddia sonrası açıklama geldi

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

'Bu dönem altın fırsat' Akın başlıyor! Heyecanlı bekleyiş 'Kişi başı 1200 dolar'

'Bu dönem altın fırsat' Akın başlıyor! Heyecanlı bekleyiş 'Kişi başı 1200 dolar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.