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Diyarbakır'da silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! 1'i polis 13 kişi yaralandı

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Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan ve 1'i polis 13 kişinin yaralandığı silahlı kavga anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu görüntülerinde tarafların birbirlerine ateş ettiği ve yerde yatan şahısların olduğu görüldü. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken, olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Diyarbakır'da 13 kişinin yaralandığı dehşet görüntüleri ortaya çıktı! Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde tartışan iki grup, bugün tekrar bir araya geldi. Gruplar arasında çıkan tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

1'İ POLİS 13 KİŞİ YARALANDI!

Kavgada 1'i polis 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken, olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, araçların etrafında toplanan şahısların birbirlerine ateş açtığı, bağırdığı ve yerde yatan kişilerin olduğu görüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA-AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı kavga
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