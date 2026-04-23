HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Diyarbakır'da silahlı saldırı! Hastanede hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Mevlana Halit Mahallesi'nde, Mazlum Şiyar B, aralarında dün kavga ettiği bazı kişilerin de bulunduğu grubun silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Mazlum Şiyar B, ambulansla kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi.

Dicle ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kırsal bölgede metruk bir yapıda gizlenen şüpheliler Serhat B, Rojat B. ve Abdulkadir B. yakalandı.

Saldırıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Öte yandan, dün, aynı mahallede Serhat B, Rojat B. ve Mazlum Şiyar B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.