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Diyarbakır’da sincapların ağaç üstündeki kovalamacası kameralara yansıdı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde, iki sincabın ağaç üzerindeki kovalamacaları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır’da sincapların ağaç üstündeki kovalamacası kameralara yansıdı

Çüngüş ilçesi Yukarı Şeyhler Mahallesi’nde iki sincabın ağaç üzerindeki eğlenceli anları kayıt altına alındı. Sincapları çeken Fikri Şimşek, ’’Bahçelerimiz var, bugün bahçeye gitmiştim. Sabah saatlerinde ağaçların gölgesinde otururken iki sincabın birbirleriyle oyunlar oynadığını gördüm. Çok eğlenceli bir şekilde biri kaçıyor, diğeri kovalıyordu. Ben de o anları cep telefonu kamerası ile kaydettim. Buralar sulak ve serinlik yerler olduğu için doğa hayvanlara barınma alanları oluşturuyor’’ dedi.

Diyarbakır’da sincapların ağaç üstündeki kovalamacası kameralara yansıdı 1

Diyarbakır’da sincapların ağaç üstündeki kovalamacası kameralara yansıdı 2

Diyarbakır’da sincapların ağaç üstündeki kovalamacası kameralara yansıdı 3

Diyarbakır’da sincapların ağaç üstündeki kovalamacası kameralara yansıdı 4

Diyarbakır’da sincapların ağaç üstündeki kovalamacası kameralara yansıdı 5

Diyarbakır’da sincapların ağaç üstündeki kovalamacası kameralara yansıdı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sincap
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