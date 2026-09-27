Kontrolden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı

Kaza, saat 12.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki trambüs direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır