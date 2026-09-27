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Kontrolden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin trambüs direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı

Kaza, saat 12.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki trambüs direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı 1

Kontrolden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı 2

Kontrolden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı 3

Kontrolden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı 4

Kontrolden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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