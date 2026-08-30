Diyarbakır’da skandal görüntü: Sokak sokak dolaşıp terörist posterleri astılar

Diyarbakır’da bazı sokaklarda terör örgütü mensuplarının posterlerini astığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "MÜNFERİT BİR HADİSE"

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘’Diyarbakır’da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bir kaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

"30 AĞUSTOS'TA GÖZALTINA ALINDILAR"

Bazı ara sokaklarda birkaç yere terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığının belirlenmesi üzerine, emniyet birimlerimizce gerekli çalışma yapılarak, bu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişi 30 Ağustos'ta gözaltına alınmıştır. Terörsüz Türkiye sürecini enfekte etmeye yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyecek, halkımızın huzuruna ve milletimizin kardeşliğine yönelen her türlü girişime karşı hukuk çerçevesinde, kararlı bir şekilde müdahale edilecektir’’ denildi.