GTA 6 PS5 Pro stoklarını vurdu: Fiyatlar 1.300 dolara kadar çıktı

Rockstar Games'in GTA 6 Extended Look videosunu Netflix üzerinden yayımlamasının ardından, ABD'de PlayStation 5 Pro stoklarında dikkat çekici bir azalma yaşandı.

Notebookcheck'in aktardığına göre haberin yayımlandığı sırada Sony'nin kendi mağazası PlayStation Direct'te konsol 899 dolarlık resmi satış fiyatıyla sınırlı miktarda bulunabiliyordu. Best Buy ve Target gibi büyük perakendecilerde ise PS5 Pro'nun stoklarının tükendiği belirtiliyordu.

PS5 PRO İÇİN 1.300 DOLARA KADAR FİYAT İSTENİYOR

Perakendecilerdeki stok sıkıntısı, üçüncü taraf satış platformlarındaki fiyatlara da yansıdı.

Birtakım platformlarda bazı satıcıların PS5 Pro için yaklaşık 1.299 ila 1.300 dolar arasında fiyat talep ettiği görüldü. Bu rakam, konsolun 899 dolarlık liste fiyatına kıyasla yaklaşık 400 dolar daha yüksek.

Notebookcheck, Sony'nin GTA 6'nın kasım ayındaki çıkışından önce PS5 Pro stoklarını yeniden artırmasının beklendiğini belirtiyor.

GTA 6, PS5 PRO İÇİN ÖZEL GELİŞTİRMELER SUNACAK

Rockstar Games'in GTA 6 için PlayStation 5 Pro'nun donanım özelliklerinden yararlanan özel geliştirmeler sunacağı belirtiliyor. Ancak bu geliştirmelerin çözünürlük, görüntü kalitesi veya performans açısından tam olarak ne sağlayacağı henüz açıklanmış değil.

Teknoloji analistleri ise GTA 6'nın PS5 Pro'da bile sürekli 60 FPS performans sunmasının zor olabileceğini düşünüyor.

Extended Look videosunun yayımlanmasının ardından PS5 Pro'nun birçok büyük ABD perakendecisinde tükenmesi, GTA 6 öncesinde Sony'nin daha güçlü konsoluna yönelik ilginin yüksek olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte Notebookcheck'in haberinde, bu ilginin ne ölçüde doğrudan GTA 6'dan kaynaklandığını ortaya koyan resmi bir satış veya talep verisi paylaşılmıyor.