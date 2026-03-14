  2. HABER
Diyarbakır'da takibe alınan tırda 81 kilo metamfetamin ele geçirildi

Diyarbakır'da takibe alınan tırda 81 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da takibe alınan tırda 81 kilo metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen geniş çaplı çalışmalar neticesinde takibe alınan şüpheli tır, uygulama noktasında durduruldu. Tırda yapılan aramalar esnasında dedektör köpeğin tepkisi ve görevli ekiplerin dikkati sayesinde gizlenmiş vaziyetteki 81 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli, adli makamlar tarafından tutuklanmış olup işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Vasiyetinde 'Gelibolu' demişti! İşte son yolculuğuna uğurlanacağı yer

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu fena kızdı

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Esenyurt'ta 15 yıldır inşaatı tamamlanamadı! Kayyum atandı

