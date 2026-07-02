Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! CHP Çüngüş İlçe Başkanı ve oğlu gözaltına alındı

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çüngüş CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu Zülfikar Akdağ hakkında “2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 191 uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

CHP İLÇE BAŞKANI VE OĞLU YAPIYORMUŞ

Yapılan uyuşturucu operasyonuna ilişkin resmi açıklama ise şu şekilde:

"Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığının asayiş olaylarının önlenmesi ve yasadışı ekimle mücadele kapsamında istihbari duyum alınan bölgeye Çüngüş Kaymakamlığının 49264489 sayılı olur yazısı ile yerleştirilen foto kapan cihazı marifetiyle Çüngüş ilçesi Elyos Mahallesi Kurtini mevkii 103 ada 1 parselde bulunan 37 SEC 23076 33046 ve 37 SEC 23194 33015 koordinatlarındaki ormanlık alana yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve ekili alanın sulanarak bakımının sürdürüldüğü iz ve emarelerinin tespit edildiği,

Yapılan görüntü incelemeleri neticesinde söz konusu faaliyetlerin bölgede arıcılık yapan Çüngüş CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu Zülfikar Akdağ isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı,

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seyit Akdağ ve Zülfikar isimli şahıslar hakkında 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 191 uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçlarında başlatılan soruşturma kapsamında;

SİLAH VE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Çüngüş Sulh Ceza Hâkimliğinin 2026/57 sayılı arama kararına istinaden şahısların ev ve aracında yapılan aramada 1 adet 7,65 mm Astra marka ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet 7,65 çapında fişek ve 2 adet şarjör ile 103 ada 1 parsel ormanlık alanda yapılan aramada ise 10 adet kenevir bitkisi ve 14 adet tohum yatağının ele geçirilerek tespit edildiğiği,

Yasadışı ekim yapılan bölgeyi ormanlık alanda kolayca bulmak için ağaçlara asılı 3 adet poşet ve 4 adet otların içerisinde gizlenmiş vaziyette su bidonunun kriminal inceleme yapılması için el konulduğuğu, şahısların gözaltına alınarak adli işlemlerinin devam ettiği,

İlgili olay hakkında 30/01/2025 tarihinde gözaltına alınan şüpheliler, 01/07/2026 günü Çüngüş Cumhuriyet başsavcılığı’nda hazır edilmiş,

Şüphelilerden Seyit Akdağ, Cumhuriyet savcısı huzurundaki ifadesinde özetle; kenevir bitkilerini oğlunun ektiğini, kendisinin bir dahili olmadığını, yapılan arama işlemlerinde ikametinde ele geçirilen 7.65 mm astra marka ruhsatsız tabancanın vefat eden babasından kendisine kaldığını, 20 senedir uhdesinde bulunduğunu, ikametinde sakladığı yerden çıkarmadığını kendi rızası ile kolluk görevlilerine teslim ettiğini beyan ettiği,

ZÜLFİKAR AKDAĞ: 'KENEVİR EKİMİYLE İLGİM YOK'

Şüphelilerden Zülfikar Akdağ Cumhuriyet savcısı huzurundaki ifadesinde özetle; kenevir bitkilerini kendisinin kişisel kullanımı için ektiğini, babasının kenevir ekimi ile ilgisi olmadığını beyan ettiği,

Şüpheli ifadeleri nazara alınarak: Başsavcılık tarafından;

YURT DIŞI YASAĞI

Şüphelilerden Seyit Akdağ hakkında; tabancanın bir adet ve ele geçirilen mermilerin 38 adet oluşu, şüphelinin ilgili tabancayı üzerinde taşıdığına dair bir delil bulunmadığından, hakkında 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun’un 13/3. maddesinde düzenlenen bir adet ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma suçundan “yurtdışına çıkamamak ve belirlenen yerlere başvurmak” adli kontrolleri talep edildiği,

Şüphelilerden Zülfikar Akdağ hakkında; ele geçirilen kenevir bitkilerinin 10 adet oluşu, kenevirleri kişisel kullanımı için ektiğini beyan ettiği, ticaretini yaptığına dair delil olmadığı nazarara alınarak, hakkında 2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanun’un 23/5-2. maddesinde düzenlenen kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak suçundan “yurtdışına çıkamamak ve belirlenen yerlere başvurmak” adli kontrolleri talep edildiği,

Sorguları sonrası Çüngüş sulh ceza hakimliği tarafından, şüpheliler hakkında “yurtdışına çıkamamak ve belirlenen yerlere başvurmak” adli kontrolleri uygulandığı hususları bilgilerinize arz olunur."