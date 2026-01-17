HABER

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! Tutuklandılar

Diyarbakır’da, midelerinde taşıdıkları 807, 15 gram uyuşturucu ile yakalanan İranlı iki kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! Tutuklandılar

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları başarılı çalışma ile uluslararası uyuşturucu madde ticaretine engel oldu.

TAKİBE ALINDILAR

İran’dan yurda farklı bir yöntem kullanarak uyuşturucu madde getireceği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinde takibe alındı. Şüpheliler, "yutma" yoluyla uyuşturucu taşıyor olabileceklerinden şüphelenilerek gerekli kontrollerin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.

Bahse konu şahısların çekilen tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsak bölümlerinde yabancı cisimlere rastlandı.

Yaklaşık 3 gün süren kontroller sonucunda şahıslardan; 91 kapsül halinde 807,15 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

