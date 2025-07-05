Diyarbakır’da yaylada kalan besicilerin hayvanlarına tankerlerle su taşınıyor

Göçebeliğin önüne geçmek, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kent genelinde suyu verimli kullanmak için projeler üretmenin yanı sıra Karacadağ bölgesindeki yaylalarda bulunan bir milyona yakın küçük ve büyük baş hayvanın içme suyu ihtiyacını gölet, su kanalları, su tankerleri ve arazözlerle gideriyor.

Ekipler, suyun hiç olmadığı bölgelere su tankerleri ve arasözlerle besicilerin talepleri doğrultusunda hayvanların su ihtiyacını günü birlik karşılıyor. Bu kapsamda ekipler, Bağlar ilçesi Kırkkoyun Mahallesi’ne bağlı Tikme Yaylası’nda on binlerce hayvanın su ihtiyacını su tankerleriyle giderdi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Velat Özer, dünyada ve Türkiye’de iklim değişikliği etkilerinin yaşandığını belirterek, özellikle Diyarbakır’da bu etkilerin daha fazla hissedildiğini kaydetti. Bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özer, "Biz Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak Karacadağ bölgesinde hayvancılıkla uğraşan besicilerimize destek olmak için günlük olarak 10 ve 20 tonluk tankerlerle 60-70 ton su veriyoruz. Bilindiği gibi bölge, on binlerce küçükbaş hayvanın bulunduğu bir bölge. Diyarbakır bölgesinin, süt ve süt ürünleri çeşitliliği bu bölgeden sağlanmaktadır. Biz daha önce Karacadağ bölgesinde su depolarını dağıtmıştık ve su atar yapmıştık. Bu su atarlara ve depolara su taşıyarak hayvanların içme suyunu karşılıyoruz. Çınar bölgesinden başlayarak Çermik tarafına kadar Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğümüzü arayan bütün yurttaşlarımızın taleplerini karşılıyoruz" diye konuştu.

Besicilere ve çiftçilere çağrıda bulunan Özer, "Son zamanlarda bölgedeki su bir hayli azaldı. Besiciler ve çiftçilerimiz, sondaj kuyularını açtıklarında özellikle DİSKİ ve Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerini haberdar etmeleri gerekir. Bölgedeki suyu doğru temelde kullanmalıyız" diye konuştu.

Tikme Yaylası’nda besicilik yapan Adem Alanbay, yaylada ihtiyaçlarını karşılayacak bir su kaynağının bulunmadığını belirterek, "Ben göçerim. Suyumuz kalmadı. Büyükşehir Belediyesine müracaat ettik. Bugün bize tankerlerle su getirip depolarımızı doldurdular. Su getirmeselerdi yeniden göç etmek zorunda kalacaktık. Bu hizmet için Büyükşehir Belediyesi ve bütün yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Yaylada berivanlık yapan Halime Alanbay ise hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade ederek, "Hayvan besliyoruz. Bizim işimiz budur. Susuz kalmıştık. Allah razı olsun, bize su getirdiler. Belediyeye teşekkür ediyorum. Suyu getirmeselerdi buradan göç etmek zorunda kalacaktık" şeklinde konuştu.

(İHA)