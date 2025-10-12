HABER

Diyarbakır'da yol çalışması! 17 kilometrelik 8 caddeye asfalt dökülecek

Kayapınar Caddesi’nde asfalt serimine başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde 16 bin 900 metrelik 8 caddeyi yenileyecek.Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde yürüttüğü yol yapım, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Kayapınar Caddesi’nde asfalt serimine başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde 16 bin 900 metrelik 8 caddeyi yenileyecek.
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde yürüttüğü yol yapım, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Kayapınar Caddesi’nde asfalt söküm işlemini tamamlayan ekipler, 2,5 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yola sıcak asfalt sermeye başladı. Ekipler, caddeye 12 bin ton sıcak asfalt serecek. Asfalt çalışmasını Kayapınar ilçesinde sürdürecek Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 30 metre genişliğinde 3 kilometre uzunluğundaki Nazım Hikmet Caddesi’ne 13 bin ton, 30 metre genişliğinde, bin 400 metre uzunluğundaki Musa Anter Caddesi’ne 6 bin ton, 30 metre genişliğinde, 4,8 kilometre uzunluğundaki Abdulkadir Aksu Caddesi’ne 20 bin ton, 30 metre uzunluğunda, 800 metre uzunluğundaki Jiyan Caddesi’ne 3 bin 400 ton; 30 metre genişliğinde, 1 kilometre uzunluğundaki Baba Tahir Caddesi’ne 4 bin ton, 30 metre genişliğinde, 2,2 kilometre uzunluğundaki Bedri Ayseli Caddesi’ne 9 bin 400 ton, 30 metre genişliğinde, 1,2 kilometre uzunluğundaki Mesut Yılmaz Caddesi’ne 5 bin 100 ton asfalt sermeyi hedefliyor.

Diyarbakır da yol çalışması! 17 kilometrelik 8 caddeye asfalt dökülecek 1

Daha önce yalnızca asfalt serimi yapılan, ancak kaldırım, aydınlatma ve peyzaj imalatları tamamlanmayan Fırat Bulvarı’nın Çevre Yolu ile Stadyum arasında kalan yaklaşık 1,2 kilometrelik kısmında, zaman içerisinde zemin zayıflığına bağlı oturmalar, ondulasyonlar ve yüzey deformasyonları meydana geldiği, mevcut asfalt tabakasında da bozulmalar ve tahribatlar oluştuğu tespit edildi. Bu kapsamda söz konusu güzergâhta, hem mevcut zemini güçlendirmek hem de eksik imalatları tamamlayarak kapalı sistem bir ulaşım aksı oluşturmak amacıyla kapsamlı bir düzenleme çalışması başlatıldı.

17 BİN 500 TON SICAK ASFALT

Yapılacak çalışmalar kapsamında; iki tabaka halinde (bitümlü temel ve binder) olmak üzere 17 bin 500 ton sıcak asfalt serimi, yaklaşık 12 bin metrekare kaldırım imalatı, 65 dekoratif aydınlatma direği montajı, 190 adet çeşitli türde ağaç dikimi ve peyzaj düzenlemesi yapılacak. Bu çalışmalarla birlikte Fırat Bulvarı’nın trafik güvenliği ve konforu artırılarak uzun ömürlü ve estetik bir ulaşım aksı oluşturulacak.

