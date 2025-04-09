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Diyarbakır'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yolcu minibüsü, aşırı yağışın kayganlaştırdığı yolda devrilerek şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

İlçenin Diyarbakır-Bingöl kara yolu Arpaderesi mevkisinde H.Y. idaresindeki Mercedes marka 21 ACY 382 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi. Ekipler yolda ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır kaza
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