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Diyarbakır’da yolcu otobüsü ağaca çıktı: 2 yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, şarampole yuvarlanıp bir ağacın üstüne çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da yolcu otobüsü ağaca çıktı: 2 yaralı

Olay, Diyarbakır-Bingöl karayolu Fis Ovası mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandıktan sonra devirdiği ağacın üstüne çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan şoför, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 2 vatandaş, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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