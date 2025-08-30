Diyarbakır’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Adıyaman'dan Eğil ilçesine geziye giden kadınları taşıyan minibüs, Diyarbakır-Eğil karayolu Kalkan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 1 yaralının daha hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

"YARALI 13 VATANDAŞIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Vali Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğil ilçe ziyareti sonrası Diyarbakır’a dönerken meydana gelen tek taraflı kazada vefat eden 2 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı 13 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.

(İHA)

