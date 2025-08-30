HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Eğil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısının 2’ye çıktığını bildirdi.

Diyarbakır’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Adıyaman'dan Eğil ilçesine geziye giden kadınları taşıyan minibüs, Diyarbakır-Eğil karayolu Kalkan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi 1

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 1 yaralının daha hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Diyarbakır’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi 2

"YARALI 13 VATANDAŞIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Vali Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğil ilçe ziyareti sonrası Diyarbakır’a dönerken meydana gelen tek taraflı kazada vefat eden 2 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı 13 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir’deki orman yangını kontrol altına alındıBalıkesir’deki orman yangını kontrol altına alındı
Mısır’da tren kazası: 3 ölü, 94 yaralıMısır’da tren kazası: 3 ölü, 94 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü

3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.