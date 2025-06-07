Diyarbakır'daki yangın faciası... Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberi! Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan yangında bir anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturmalarını sürdürüyor. Gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Yangınla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda dün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.