HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Diyarbakır'daki yangın faciası... Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Son dakika! Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Diyarbakır'daki yangın faciası... Gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi! Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan yangında bir anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturmalarını sürdürüyor. Gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Yangınla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda dün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tartıştığı kişilere bıçak çekmişti, sınır dışı edildiTartıştığı kişilere bıçak çekmişti, sınır dışı edildi
Samsun’da 600 gram metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltıSamsun’da 600 gram metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ailesi '2 kez kalbi durdu' demişti! Nihal Candan 29,5 kiloya kadar düşmüş! Yoğun bakımdan ilk görüntü

Ailesi '2 kez kalbi durdu' demişti! Nihal Candan 29,5 kiloya kadar düşmüş! Yoğun bakımdan ilk görüntü

Ferdi Zeyrek 74 yıl sonra bir ilki başarmıştı!

Ferdi Zeyrek 74 yıl sonra bir ilki başarmıştı!

Gece yarısı açıklandı! Ve teklifi bu kez kabul etti... Osimhen'i açıkladılar

Gece yarısı açıklandı! Ve teklifi bu kez kabul etti... Osimhen'i açıkladılar

DEM Parti-MHP görüşmesine 'demli çay' şakası damga vurdu

DEM Parti-MHP görüşmesine 'demli çay' şakası damga vurdu

Ukrayna'nın 'Örümcek Ağı' operasyonuna misilleme

Ukrayna'nın 'Örümcek Ağı' operasyonuna misilleme

İlker Başbuğ’dan Hasan Akgün'e destek!

İlker Başbuğ’dan Hasan Akgün'e destek!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.