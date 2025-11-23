HABER

Diyarbakır'dat omobil şarampole yuvarlandı

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada yaralanan vatandaşı kurtarma anı kask kamarasına yansıdı.

Kaza, Sur ilçesi Kırklar Dağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampolden yuvarlanarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralı vatandaşı kurtarmak için zamanla yarıştı. Sarp ve riskli bölgede titizlikle çalışan ekipler, özel ekipmanlarla aracı güvence altına alarak yaralıya ulaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarma anı, görevli bir itfaiye erinin kask kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde itfaiyecilerin profesyonel koordinasyonu, sedye hazırlığı, yaralıya müdahale anları ve ekiplerin fedakâr mücadelesi yer aldı. Yaralı vatandaş, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye sevk edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

trafik kazası Diyarbakır
