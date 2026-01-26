HABER

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne EYP atılmıştı! Bombalı saldırı girişimine 13 gözaltı

Dün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bombalı saldırı girişimi gerçekleşmişti. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Hazar Gönüllü

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü hizmet binası girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğümüz ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır. Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı paylayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir’’ dendi.

13 GÖZALTI

Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır
