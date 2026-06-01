Diyarbakır Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü, Diyarbakır'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 - 32 derece arasında ölçülecek. Gece ise sıcaklık 13 - 15 dereceye düşecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu oran %20 - %30 seviyelerinde olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esecek. Kuzey yönünden saatte 5 - 10 kilometre hızla gelecek.

Diyarbakır'da Haziran ayı genellikle sıcak ve kuru geçer. Önümüzdeki günlerde bu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 2 Haziran Salı günü sıcaklık 32 - 34 dereceye çıkacak. 3 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 33 - 35 derece civarında olacak. Nem oranı yine düşük kalacak. Yağış ihtimali neredeyse yok.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunmalı. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler giyilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda durulmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler cilt koruma için kullanılmalıdır.

Sıcak hava koşulları devam edecek. Bu önlemleri alırsanız sağlığınızı koruyabilirsiniz.