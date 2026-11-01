Diyarbakır Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'daki hava durumu, 1 Kasım 2026'da mevsim normlarına göre ılımlı. Güne ılık bir hava ile başlıyoruz. Sabah saatlerinde sıcaklık, 19 derece civarlarında ölçülüyor. Öğle saatlerine yaklaştıkça sıcaklık, 22 dereceye kadar yükseliyor. Havanın genel görünümü bulutlu. Fakat güneş ara ara kendini gösteriyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklık tekrar 18 dereceye düşecek. Bu saatlerde hafif rüzgar, havanın serinlemesine yardımcı oluyor.

Bugün hava, genel olarak ılıman ve keyifli. Ancak dışarıda hafif yağışlı anların olabileceğini unutmamanızda fayda var. Dışarı çıkacak olanların, şemsiyelerini yanlarına almaları mantıklı bir seçim olacaktır. Diyarbakır'da olanların, hava durumunu planlarken göz önünde bulundurmaları önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazartesi gününden itibaren sıcaklık, 20 derece civarında sabit kalacak. Salı günü sıcaklığın 17 ile 21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde hafif yağışlı günler geçirebiliriz. Bu durum, çiftçiler için potansiyel su kaynakları yaratabilir. Şehirde faaliyet gösterenlerin dikkatli olmaları gerekecek. Su birikintileri oluşabileceğinden, önlemler almak önem kazanıyor.

Giyinme tercihleri bakımından, kat kat giyinmek ideal bir seçenek. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşeceği için, gün boyunca rahat kalmayı sağlarken ek kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmak gerektiğini unutmamalıyız.

Diyarbakır hava durumu, 1 Kasım 2026 itibarıyla ılımlı ve değişken. Bu günlerde yağışlar bekleniyor. Gerekli önlemleri almak ve hava durumunu takip etmek önemlidir. Gelecek günlerde de benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanları planlarken bu verileri dikkate almak, konforlu ve sağlıklı bir deneyim sağlayacaktır.