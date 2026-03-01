HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 01 Mart Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. 2 Mart'ta sıcaklık 14 derece artacak. Güneşli günleri en iyi şekilde değerlendirmek için kat kat giyinmek ve bol su içmek önem taşıyor. Ayrıca, güneş koruyucu ürünlerin kullanımı sağlığınızı koruyacaktır.

Diyarbakır Hava Durumu! 01 Mart Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 11 derece civarında seyreder. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. Bu durum hava durumunun ılıman ve keyifli olacağı anlamına geliyor.

2 Mart Pazartesi günü hava sıcaklığı 14 derece artacak. 3 Mart Salı günü sıcaklık yeniden 11 derece seviyesine inecek. 4 Mart Çarşamba günü ise hava 12 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Diyarbakır'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için uygun önlemler almayı unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan peş peşe intikam yeminleri: 'Pişman edeceğiz'İran'dan peş peşe intikam yeminleri: 'Pişman edeceğiz'
İran Hamaney'in ölümünü doğruladı! 40 günlük yas ilan edildiİran Hamaney'in ölümünü doğruladı! 40 günlük yas ilan edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.