Diyarbakır Hava Durumu! 01 Mart Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 11 derece civarında seyreder. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. Bu durum hava durumunun ılıman ve keyifli olacağı anlamına geliyor.

2 Mart Pazartesi günü hava sıcaklığı 14 derece artacak. 3 Mart Salı günü sıcaklık yeniden 11 derece seviyesine inecek. 4 Mart Çarşamba günü ise hava 12 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

